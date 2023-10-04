شكرا لقرائتكم خبر ميسي يطلب لوكا مودريتش في إنتر ميامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسقط لوكا مودريتش من تشكيلة ريال مدريد الأساسية، حيث أشركه كارلو أنشيلوتي من مقاعد البدلاء في 4 من أصل 6 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم.
لاعب خط الوسط عازم بالعمل الجاد لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن من الصعب الحصول على الفرص بالنسبة للاعب البالغ من العمر 38 عاما نظرا لعمق الفريق.
الانتقالات الشتوية
ويعتقد ميسي أنه سيكون من المفيد للطرفين أن يقوم إنتر ميامي بشراء لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
ووفقا لمهاجم ريال مدريد السابق بيدجا مياتوفيتش، يعتقد ميسي أن مودريتش سيكون مناسبا تماما للدوري الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يطلب لوكا مودريتش في إنتر ميامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.