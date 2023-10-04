ميسي يطلب لوكا مودريتش في إنتر ميامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يضغط على إدارة ناديه، وفي مقدمتهم المالك المشارك ديفيد بيكهام، من أجل التعاقد مع أيقونة ريال مدريد لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية 2024 المقبلة.

وسقط لوكا مودريتش من تشكيلة ريال مدريد الأساسية، حيث أشركه كارلو أنشيلوتي من مقاعد البدلاء في 4 من أصل 6 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم.

لاعب خط الوسط عازم بالعمل الجاد لاستعادة مكانه في التشكيلة الأساسية، لكن من الصعب الحصول على الفرص بالنسبة للاعب البالغ من العمر 38 عاما نظرا لعمق الفريق.

الانتقالات الشتوية

ويعتقد ميسي أنه سيكون من المفيد للطرفين أن يقوم إنتر ميامي بشراء لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ووفقا لمهاجم ريال مدريد السابق بيدجا مياتوفيتش، يعتقد ميسي أن مودريتش سيكون مناسبا تماما للدوري الأمريكي.