ريال مدريد يستأنف ضد عقوبة إيقاف ناتشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف ناتشو فرنانديز، قائد ريال مدريد، بأن النادي قدم استئنافا ضد عقوبة إيقافه لمدة 3 مباريات، بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها يوم السبت الماضي، بعد تدخل قوي على مهاجم جيرونا بورتو في المباراة التي أقيمت في «مونتيليفي»، بالدوري الإسباني، وانتهت بانتصار النادي الملكي (3ـ صفر).

ووفقا لشبكة «أوندا سيرو» الإسبانية، فإن ريال مدريد قدم استئنافا لتخفيف العقوبة من 3 مباريات إلى مباراتين.

ومبدئيا حتى صدور حكم الاستئناف، لن يتمكن المدافع الإسباني من اللعب في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر. وبالإضافة إلى المواجهة ضد برشلونة، لن يكون ناتشو أيضا متاحا لأنشيلوتي في المباراتين ضد أوساسونا وإشبيلية.

وفي تقرير حكم المباراة بوليدو سانتانا برر البطاقة الحمراء لناتشو قائلا ”في الدقيقة 90 (6) تم طرد خوسيه إجناسيو فرنانديز إجليسياس للسبب التالي تدخله على أحد المنافسين بانزلاق بقدمه.

والتأثير على ساقه باستخدام القوة المفرطة في صراع على الكرة.

احتاج المنافس إلى مساعدة طبية في ميدان اللعب، ولم يتمكن من مواصلة اللعب بسبب الإصابة، وتم إخراجه على نقالة”.

وأشارت لجنة المنافسة، في قرارها الثلاثاء، إلى أن عقوبة ناتشو 3 مباريات تم فرضها “لاستخدامه اللعب الخطير الذي تسبب في ضرر يضعف قدرات الطرف الآخر”.

بالإضافة إلى ذلك، تمت معاقبة ريال مدريد بغرامة إضافية قدرها 1050 دولارا، كما عوقب ناتشو نفسه بغرامة إضافية قدرها 600 دولار.

وقدم ريال مدريد التماسا يشير إلى المسيرة الاحترافية المثالية للاعب من حيث اللعب النظيف واحترام المنافسين.

كما قدم في دفاعه أنه بعد اللقاء اعتذر لبورتو عبر إنستقرام مظهراً ندمه بشكل واضح.

ورغم أن اللجنة تقدر موقفه باعتباره جديرا بالثناء، فإنها لا تعتبر أنه يمكن اعتباره ظرفا مخففا للعقوبة.

وواجه ناتشو الصحافة عقب فوز ريال مدريد ضد نابولي (3ـ2)، بدوري أبطال أوروبا، حيث علق على عقوبة إيقافه بالدوري الإسباني قائلا ”لقد قمت بتدخل قوي على بورتو.

الشيء الوحيد الذي يهمني هو أن بورتو بخير، لقد تحدثت معه. لقد كانت أياما صعبة بالنسبة لي، أنا لست قاتلا ولا مجرما كلنا نرتكب الأخطاء وفي ذلك اليوم كنت أنا المخطئ.

أول من يشعر بالسوء هو أنا، لا أعرف ما إذا كان النادي سيستأنف العقوبة، آمل أن يتم تخفيفها لمباراة واحدة. لن يحدث شيء لريال مدريد لأنني سأغيب عن مباراتين أو 3 مباريات».

وأعرب ناتشو عن أسفه لعدم قدرته على مساعدة ريال مدريد في الوقت الذي يفتقد فيه كارلو أنشيلوتي لقلبي الدفاع بسبب إصابة إيدير ميليتاو وديفيد ألابا.