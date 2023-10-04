هدف نيمار مع الهلال حديث العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح البرازيلي نيمار نجم نادي الهلال، في تسجيل هدفه الأول بقميص الزعيم، وذلك في منافسات دوري أبطال آسيا.

وسجل نيمار الهدف الثاني لفريقه أمام نادي نساجي الإيراني، في مباراة الثلاثاء على استاد آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وكان نيمار قد شارك مع الزعيم في 4 مباريات سابقة، لم ينجح في هز الشباك، كما أنه أهدر ركلة جزاء في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام نادي الشباب في ديربي الرياض.

المواقع العالمية

وسلطت الصحف والمواقع العالمية الضوء على تحقيق نادي الهلال للفوز الكبير بثلاثية نظيفة على مضيفه نساجي مازاندران الإيراني.

وافتتح النجم البرازيلى نيمار جونيور سجله التهديفى مع «الزعيم»، منذ انضمامه إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وسجل الهدف الثاني للهلال في شباك الفريق الإيراني، بينما جاء الهدفان الآخران عن طريق الصربي ألكسندر ميتروفيتش والسعودي صالح الشهري.

وجاء هدف نيمار في الدقيقة 58 من عمر المباراة، من تمريرة رائعة لناصر الدوسري، ليسدد النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا الكرة من داخل منطقة جزاء ناساجي بالقدم اليسرى بقوة وتسكن المرمى.

وبعد اللقاء، تصدر نيمار عناوين الصحف والمواقع العالمية بعد إحرازه أول أهدافه بقميص أزرق العاصمة.

ثلاث نقاط مريحة

و قالت صحيفة «MARCA» الإسبانية «نيمار يسجل هدفه الأول مع الهلال.. أظهر الفريق السعودي تفوقه منذ البداية وحصل على ثلاث نقاط مريحة... وسجل البرازيلي هدفه الأول كلاعب للهلال بتسديدة رائعة.. في المباراة الخامسة كلاعب مع الفريق، تمكن لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق أخيرا من هز الشباك».

أول فرحة لنيمار بقميص الهلال

وتحت عنوان «أول فرحة لنيمار بقميص الهلال .. البرازيلي سجل أخيرا في دوري أبطال آسيا مع ناديه»، جاء في صحيفة «Calcionews24» الإيطالية «سجل نيمار أخيرا هدفه الأول بقميص الهلال، وساعد فريقه في الحصول على النقاط الثلاث التي دفعتهم إلى صدارة المجموعة في دوري أبطال آسيا».

نيمار ينهي صيامه

وقالت صحيفة «footmercato» الفرنسية «نيمار يقود الهلال للفوز.. تمكن السعوديون، بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، من الانتصار بسهولة 3-0»، في حين أوردت شبكة «90 MIN» الرياضية «نيمار ينهي صيامه في السعودية ويسجل هدفه الأول مع الهلال».

وكتبت صحيفة «terra» البرازيلية «بهدف من نيمار، الهلال يفوز ويتصدر بدوري أبطال آسيا.. المهاجم البرازيلي يسجل لأول مرة في مباراته الرسمية الخامسة بعد سنوات من المنافسة في البطولات الأوروبية».

يذكر أن هذا الفوز، جعل الهلال يتصدر مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط، حيث يتساوى مع نافباخور الأوزبكي، فيما يحتل نساجي مازاندران الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم يأتي مومباي سيتي الهندي بالمركز الرابع من دون نقاط.