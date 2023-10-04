الامارات | البطائح بطلاً لـ"سوبر الصالات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح بكأس السوبر لكرة قدم الصالات، وذلك بعد تفوقه على فريق خورفكان (6-5) بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بعد ان انتهى الوقتين الاصلي والاضافي بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي اقيمت في الصالة الرياضية لنادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان.

وتم تتويج البطائح بكأس السوبر بحضور القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ابراهيم النمر ورئيس اللجنة التنفيذية للصالات عبدالملك جاني وعدد من القيادات الرياضية.

ونجح البطائح من افتتاح التسجيل بهدف راشد عبيد في الدقيقة 14 من الشوط الثاني. وتمكن خورفكان من التعادل في الدقيقة الاخيرة للشوط الثاني عن طريق محمد اياد، لتحسم ركلات الترجيح المباراة لصالح البطائح، وهو ثاني ألقاب الفريق في الموسم الجاري بعد كأس الاتحاد.