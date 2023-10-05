شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الاختبارات لمدربي الرخصة التدريبية D بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف جمال محمد على، من إجراء الاختبارات العملي والنظرى والشفوي لدبلومة التدريب الأفريقية D بكفر الشيخ، والتي أقيمت على ملعب مركز شباب سخا.

وأشرف على الاختبارات جمال محمد على والدكتور أحمد سيد، وقام بالإجراءات الإدارية كلا من إنسان عاشور وبدوى حميدة.

وحضر الدورة 30 مدربا، وغاب المدرب محمد لطفي عن أداء الاختبارات لمشاركته كحم مساعد في مباراة الأهلى وإنبي في كأس مصر والتي أقيمت اليوم، ووافق جمال محمد على، على تأجيل الاختبار الخاص بالحكم المساعد لغدا الخميس على أن يجرى الاختبار مع مدربي الدبلومة الإفريقية بالإسكندرية.

وانطلقت فعاليات الدبلومة الأفريقية D28 بكفر الشيخ، يوم 23 سبتمبر الماضي بحضور 30 مدربا، في إطار سياسة إدارة المدربين بالاتحاد بقيادة جمال محمد على لتجهيز المدربين لمنح الرخص التدريبية.

وأشرف على الدبلومة إداريًا بدوي حميدة، المدير التنفيذي لفرع كفر الشيخ لكرة القدم، وأقيمت فعالياتها على ملاعب مركز شباب سخا.

من جهته أكد جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الرخص التدريبية التى يجريها الاتحاد فى الوقت الحالي هدفها تقديم مدربين مؤهلين للعمل فى أندية الدوري المصري والاحتراف الخارجي أيضًا.