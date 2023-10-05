شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يصعد إلى نهائي كأس مصر للموسم الرابع على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل الأهلي حامل اللقب إلى نهائي كأس مصر لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي بعد فوزه على إنبي 3-صفر في القاهرة،في مباراة نصف النهائي التي شهدت تألق الفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور نجم الزمالك السابق.

ويلعب الأهلي في النهائي مع الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي الآخر.

افتتح التونسي علي معلول التقدم للأهلي في الدقيقة 33،من ركلة جزاء قبل أن يسجل الثنائي الجديد، الفرنسي أنتوني موديست وإمام عاشور، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و86، ليفتتحا رصيد أهدافهما بقميص المارد الأحمر.