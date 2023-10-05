شكرا لقرائتكم خبر عن أصداء واسعة بعد إعلان السعودية الترشح لاستضافة مونديال 2034 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حظي اعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي أطلقه الأربعاء بنية الترشح لاستضافة مونديال كأس العالم 2034 باهتمام دولي وقاري كبير، حيث تستعد السعودية لتسجيل حضورها على سطح استضافات الحدث الكروي الأهم في اللعبة مواصلة اهتمامها المتواصل بدفع عجلتها المتقدمة رياضياً إلى الأمام.

وعلق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية على اعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم نية الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2023 باعتبار ذلك خطوة كبيرة تعيشها الرياضة في السعودية.

وكتب الفيصل عبر حسابه في تطبيق x:«خطوة كبيرة نعيشها من خلال إعلان نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2023،ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة».

في حين أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم «إعلان نية الترشح يعد لحظة هامة تواكب التطور الذي نعيشه في وطننا العظيم،ويجسد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة العربية السعودية إلى مزيد من التقدم».

من جانبه رحب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم دعوة الاتحادات الوطنية من آسيا بتقديم ملفات الترشح لاستضافة كأس العالم 2023،وابدى آل خليفة سعادته بإعلان نية الاتحاد السعودي لكرة القدم تقديم ملف لاستضافة كأس العالم 2034 مؤكداً أن كل أسرة كرة القدم الآسيوية ستقف متوحدة في دعم المبادرة البالغة الأهمية من السعودية".

يذكر أن السعودية سوف تستضيف في 2027 كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها،ما يعد اختباراً جديداً للقدرات التي اثبتت نجاحها في الاستضافات السابقة لمناسبات رياضية عدة واتفاقيات جديدة أقربها استضافة كأس العالم للأندية في جدة خلال الفترة من 12 إلى 24 ديسمبر المقبل.

وفي يونيو الماضي دخلت السعودية سوق الانتقالات الصيفية من الباب الواسع لتقوية دوريها الذي دخل قائمة المتابعة والقيمة السوقية العالية بعد كتلة الاستقطابات للاعبين من الفئة A التي بدأت في يناير باستقطاب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومن ثم كريم بن زيمة الفرنسي والبرازيلي نيمار ومواطنه فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي كانتي،وبروزفيتش وجوردان هندرسون والمدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، وتعاقد الاتحاد السعودي مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني ليقود الحقبة القادمة من مسيرة الأخضر.