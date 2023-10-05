الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 أكتوبر 2023
الدوري الأوروبي
فرايبورغ - وست هام 20:45
لشبونة - أتالانتا 20:45
مرسيليا - برايتون 20:45
ليفربول - سانت جيلواز 23:00
فياريال - رين 23:00
سموحة - المقاولون 20:00
دوري المؤتمر الأوروبي
أستون فيلا - موستار 23:00
سالونيكا - فرانكفورت 23:00
فيورنتينا - فرينكفاروزي 23:00
الدوري السعودي
الرياض - الشباب 19:00
الاتفاق - الفتح 22:00
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