اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 أكتوبر 2023

الدوري الأوروبي

فرايبورغ - وست هام 20:45

لشبونة - أتالانتا 20:45

مرسيليا - برايتون 20:45

- سانت جيلواز 23:00

فياريال - رين 23:00

سموحة - المقاولون 20:00

دوري المؤتمر الأوروبي

أستون فيلا - موستار 23:00

سالونيكا - فرانكفورت 23:00

فيورنتينا - فرينكفاروزي 23:00

الدوري السعودي

الرياض - الشباب 19:00

الاتفاق - الفتح 22:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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