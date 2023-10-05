شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة الأسماعيلى بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، الإستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز "دوري نايل" ، والتي يرغب الأحمر في الفوز بنتيجتها من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري التي يحمل لقبها واستهلها الأحمر الموسم الجاري بفوز كبير على المصري برباعية نظيفة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر مباراة أنبي التي أقيمت أمس ، الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر وبدأ التركيز في مباراة الإسماعيلي التى ستكون الأخيرة قبل التوقف الدولي لأرتباط المنتخب الوطني بمباراتي الجزائر وزامبيا الوديتين بالإمارات، ويرغب كولر في الفوز على الإسماعيلي قبل التوقف الدولي خاصة وأن الفريق سيعود بعد التوقف على بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا .

وخاض الاهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.