شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعيد محمود علاء لقائمة مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكولومى خوان كاروس أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك ، على ضم محمود علاء لقائمة مباراة البنك الأهلى المقبلة المقرر لها السبت المقبل ، بعد إسدال الستار على الأزمة التى نشبت مع اللاعب والجهاز الفنى قبل مواجهة بطل جيبوتى وانتهت باعتذار اللاعب عن الواقعة وانضمامه للتدريبات الجماعية مع الاكتفاء بتغريمه ماليا ربع مليون جنيه.

ويعتبر أوسوريو محمود علاء من العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء خاصة أنه أول من طالب بعودته من الإعارة خلال الانتقالات الصيفية الماضية لحاجته لخدماته فى تدعيم الخط الخلفى للقلعة البيضاء.