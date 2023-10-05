شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يختتم استعداداته اليوم لمواجهة فاركو فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم عصر اليوم الخميس، فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، استعداداته لمواجهة فريق فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023 - 2024.

ودخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا مساء أمس الأربعاء، لفرض التركيز على اللاعبين من أجل تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، كما اطمأن أيمن الرمادى على جاهزية كل اللاعبين خلال المباراتين الوديتين التي خاضهما بعد تأجيل مباراته مع الأهلى، والتي حقق فيهما الفوز على وادى دجلة بهدفين نظيفين، ثم الفوز على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة، والتي شهدت تألق لاعبى سيراميكا وجاهزيتهم لمواجهة فاركو الجمعة.

واستعاد سيراميكا خدمات كل من أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام اللذين غابا عن مواجهة الاتحاد، الأولى لعدم الجاهزية والثانى للإيقاف لتراكم الإنذارات.

وسقط فريق سيراميكا أمام فريق الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري نايل، وحصد أول ثلاث نقاط.

أحرز هدف فريق الاتحاد السكندرى الأنجولى أجوستينيو مابولولو في الدقيقة 31 عقب تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك الحارس محمد بسام.