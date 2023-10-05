شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع كولر ملف انتقالات يناير خلال الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة التى ستبدأ عقب مباراة الأسماعيلي بالدوري من أجل مناقشة عدة ملفات كروية معه ، يأتي في مقدمتها التدعيمات المُقترحة للفريق خلال إنتقالات يناير الشتوية.

ويرغب مسئولو الأهلي في الوقوف على رغبات كولر من أجل حسم هذا الملف سريعاً خاصة وأن الفريق خاض مباريات في الموسم الجديد وبدأت الرؤية تتضح بشأن إمكانية ضم صفقات جديدة للأهلي في بعض المراكز ام تأجيل هذا الأمر لإنتقالات الصيف وهو ما سيحسمه المدرب السويسري خلال جلسته المُرتقبة مع مسئولو القلعة الحمراء.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء حول رغبة الأهلي في تدعيم أكثر من مركز في الفريق يأتي في مقدمتها ، الجبهة اليُسرى في ظل إرتفاع سن علي معلول بجانب تدعيم مركز الدفاع.

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لإستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء الاحد المقبل بمواجهة الاسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل

وخاض الاهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.