شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز لدعم صفوف القلعة البيضاء أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جاهزاً لتدعيم صفوف الفريق عقب عودته للتدريبات الجماعية بعد شعوره بإجهاد فى العضلة الخلفية عقب مباراة أرتا سولار الجيبوتى الماضية فى إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتهت بتأهل الأبيض لدور المجموعات.

واطمأن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على جاهزية شيكابالا البدنية والفنية الكاملة، للاستعانة به فى مباراة البنك الأهلى المقبلة والمقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.، كما خاض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران الثلاثاء، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية ، حيث شارك في كافة الفقرات البدنية والفنية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.