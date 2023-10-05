"أنا أقدم منه".. دونجا يصدم إمام عاشور ويكشف مفاجأة بشأن رقم 8

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، لا يهتم بأي لاعب آخر، ويرفض مقارنته باللاعب إمام عاشور، الذي انتقل إلى النادي الأهلي

قال "دونجا" خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "عمري ما كتبت حاجه شخصية على صفحتي ولا نزلت حاجه وجهتها لحد، قصة رقم 8 اللي لبسته، مش علشان خاطر إمام عاشور، لبسته علشان رقم طارق حامد".

أضاف لاعب الزمالك: "أنا أقدم من إمام عاشور ومش مهتم بالقصة دي وهو خلاص اختار طريقه، لكن أنا نشرت على صفحتي، حاجة لواحد من جمهور الزمالك كاتب فيها، أفضل رقم 8 ومنزل صورتي".

أوضح: "لا أوجه شيء لأحد، ولا اتكلمت ولا مهتم بالموضوع بتاع إمام عاشور، يعني إيه عملت شعري علشان إمام عاشور عمله كدا؟، لا انتم بتهزروا أكيد انكم بتتكلموا كده".

أتم: "فتوح وزيزو أخواتي وأكتر، ومليون٪ فتوح مكمل في الزمالك، وشايف ده منه في الملعب وبره الملعب، هو وزيزو، وبوعد الجمهور بالأفضل، وبشكرهم على دعمهم وعاوزهم في كل ماتش، يحضروا بعدد كبير، وهم إللي كانوا بيلعبوا أمام أرتا سولار مش إحنا".

وكان نبيل عماد دونجا، ارتدى التيشرت رقم 8 في نادي الزمالك، بعد رحيل إمام عاشور الذي كان يرتدي نفس القميص.

جدير بالذكر أن إمام عاشور رحل عن نادي الزمالك، الموسم الماضي، لخوض فترة احتراف قصيرة في الدوري الدنماركي وتحديدا في فريق ميتلاند، وبعدها عاد مطلع الموسم الحالي للنادي الأهلي.