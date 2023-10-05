كارلو أنشيلوتي: يجب التأكد من جواز سفر بيلينجهام.. يبدو وكأنه في الـ 30 من عمره

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن ركلة جزاء نابولي، أمس، وصعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن دخول مودريتش إلى المباراة ساعد على التحكم في الكرة.

قال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "مباراة صعبة أمام فريق قوي، لم نتنافس بشكل جيد، لكننا فعلنا ما يجب علينا فعله".

أَضاف عن ركلة جزاء نابولي: "لا أعتقد أن ركلة الجزاء صحيحة، لأن الكرة ارتدت من جسد ناتشو ولا يمكننا أن نقطع الأيدي، كان يمكن احتسابها أو لا ولكن القانون يقول لا تصفر على الكرات المرتدة، وجدنا حلول جيدة الشوط الأول، إذ وجد بيلينجهام وفينيسيوس ورودريجو بعضهما، لكننا عانينا في الشوط الثاني".

تابع: "دخول مودريتش للمباراة ساعدنا على التحكم في الكرة، بسبب خبرته التي أعطتنا سيطرة، وقدمنا أفضل 30 دقيقة في المباراة، ما أطلبه من اللاعبين الذين لا يلعبون ألا يفقدوا الحافز".

أكمل: "يجب أن نتأكد من جواز سفر بيلينجهام، متفاجئ من كونه 20 عاما فقط، يبدو وكأنه في الـ 30 بسبب شخصيته، هو يعرف ما يجب عليه فعله ولديه جودة وقوة ويفاجئ الجميع".

اختتم: "كيبا رائع تحت العارضة وتصدى لفرصتين، لكنه يعاني قليلًا في الكرات الهوائية وهذا بسبب طوله ولا أحد مثالي، أستطيع أن أقول إنني وسيم ولكن لا أحد مثالي، كما أن كامافينجا ليس ظهير فهو لاعب وسط يمكنه اللعب كظهير ويساعدنا في الحصول على الكرة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على نابولي، أمس بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.