مركز جديد لـ محمد صبحي في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء كلاعب داخل أرض الملعب استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم الفريق لثلاثة مجموعات لخوض التقسيمة، وخاض الفريق تقسيمة الفنية، وضمت كل مجموعة 9 لاعبين بالإضافة لحارس المرمى.

وشارك محمد صبحي كلاعب في أرض الملعب مع مجموعة من اللاعبين، في حين شارك الثنائي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى الأبيض.

وفي المقابل، شهدت التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق خلال مران اليوم بعدما كان يؤدي فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة للفريق بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له.

وشارك جمعة في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء بعد تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزيته