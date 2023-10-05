موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الإسماعيلى بالدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة انبى بنصف نهائي كأس مصر والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ستاد القاهرة الدولى ، وذلك من أجل الاستعداد لخوض غمار منافسات بطولة الدوري المصري مجدداً.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام الاسماعيلى

يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لإستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء الاحد المقبل بمواجهة الاسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل

وخاض الاهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

الاهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصري الاسماعيلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.