شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستضيف المقاولون العرب اليوم على شاطئ الإسكندرية فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق المقاولون العرب على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث حقق سموحة الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين فى الجولة الثانية، بينما خطف المقاولون العرب تعادلات ثمينا أمام الزمالك بهدف لمثله فى نفس الجولة.

ويتسلح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، بجاهزية هدافه حسام حسن بعد المشاركة فى جزء من مباراة بلدية المحلة، بجانب الروح المعنوية العالية بعدما صرفت الإدارة مكافآت الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة وحصد النقاط الثلاثة، وحذر من التراخى وإهدار الفرص أمام المنافسين، مهددا بفرض خصومات على اللاعبين المتهاونين.

يحتل فريق سموحة المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.

فى المقابل، يسعى شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، إلى استغلال الروح العالية لدى اللاعبين بعد التعادل مع الزمالك من أجل تحقيق الفوز الأول له فى بطولة الدورى هذا الموسم، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وعدم الوقوع فى الأخطاء أمام المرمى واستغلال كل الفرص من أجل العودة بالنقاط الثلاثة من الإسكندرية.

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة، حيث تعادل فى مباراة وخسر مثلها ولم يحقق أى فوز، سجل لاعبو هدفا واستقبلت شباكهم 3 أهداف.