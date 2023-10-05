شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يقرر السفر لأوزباكستان 13 أكتوبر بعد ودية الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي على السفر إلى أوزباكستان يوم 13 أكتوبر الجاري لمواجهة المنتخب الأوزبكى في طشقند وديًا على هامش الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

جاء تحديد الموعد ليكون بعد ساعات من خوض الفراعنة ودية الأردن التي تم تحديدها مؤخرًا، حيث يواجه منتخب مصر الأولمبى نظيره الأردنى يوم 12 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهته وديا يوم 16 من نفس الشهر.

ورفض اتحاد الكرة عرضًا لإقامة مباراتين وديتين بين المنتخبين الأوليمبي بقيادة روجيريو ميكالى ونظيره البرازيلى، وجاء الرفض بسبب التكلفة العالية التى سيتحملها اتحاد الكرة حال خوض المباراتين.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على انطلاق معسكره القادم يوم 9 أكتوبر الجارى، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديا فقط، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد باريس 2024.

وطلب ميكالي من جهازه المعاون تجهيز تقرير فنى عن منتخب أوزباكستان بعد الاتفاق على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين فى أكتوبر المقبل، استعدادا لأولمبياد باريس 2024