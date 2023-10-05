شكرا لقرائتكم خبر عن زد يلتقى مع بلدية المحلة اليوم بحثا عن العلامة الكاملة فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق زد فى الرابعة عصر اليوم الخميس، مع بلدية المحلة على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث حقق زد الفوز على الجونة بهدف نظيف فى الجولة الثانية، بينما سقط بلدية المحلة أمام سموحة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويسعى مجدى عبد العاطى المدير الفنى لفريق زد، إلى مواصلة الانتصارات والعلامة الكاملة وتحقيق الانتصار الثالث على التوالى بعد الفوز على الإسماعيلى والجونة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل حصد الثلاث نقاط، محذرا من انتفاضة بلدية المحلة خاصة بعد الهزيمة فى الجولة الماضية.

ويحتل فريق زد المركز الثانى فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 6 نقاط، حيث فاز فى مباراتين ولم يتعادل أو يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبو زد هدفين ولم يستقبل أى هدف حتى الآن.

فى المقابل، يأمل أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، فى العودة بالثلاث نقاط من القاهرة بعد الهزيمة من سموحة، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان المباراة الماضية والتركيز فى مواجهة زد، واستغلال الفرص أمام المرمى، وتضييق المساحات أمام مهاجمى زد.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثامن فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها ولم يتعادل، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.