أبطال أوروبا.. نيوكاسل يقسو على باريس سان جيرمان برباعية

أشعل نيوكاسل الإنجليزي الصراع في المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما ألحق خسارة قاسية، الأربعاء، بضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بأربعة أهداف لهدف.



المباراة أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" معقل نيوكاسل، في إطار الجولة الثانية من المسابقة، وشهدت الفوز الأول لأصحاب الأرض منذ 20 عاما في البطولة، حيث كانت آخر مشاركة للفريق موسم 2003/2002.



ورفع الفريق الإنجليزي رصيده بهذا الفوز الثمين إلى 4 نقاط، متصدرا جدول ترتيب المجموعة، في حين تجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 3 نقاط، في المركز الثاني.



وحل ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد نقطتين بعد تعادله خارج ملعبه سلبيا في نفس الجولة، مع بروسيا دورتموند الألماني صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة.



وستكون المواجهات القادمة غاية في القوة والصعوبة أمام الفرق الأربعة في المجموعة النارية، لحجز بطاقتي التأهل للدور التالي باعتباره أن كل الإحتمالات مفتوحة أمام فرقها.



وبالعودة للمباراة فقد انتهى شوطها الأول بتقدم نيوكاسل بهدفين دون رد، سجلهما البارغواياني ميجيل ألميرون في الدقيقة 17، ودان بيرن في الدقيقة 39.



وعاود الفريق الإنجليزي تقدمه في الشوط الثاني بهدف ثالث سجله شون لونغستاف في الدقيقة 50، وقلص لوكاس هيرنانديز النتيجة للفريق الفرنسي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 56، واختتم السويسري فابيان شير رباعية نيوكاسل في الدقيقة 1+90.



وفي نفس الجولة بالمجموعة الرابعة، فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه فينورد الهولندي بثلاثة أهداف لهدفين، وعاد لاتسيو الإيطالي بفوز ثمين على مضيفه سلتيك الأسكتلندي بهدفين لهدف.



وتصدر أتلتيكو مدريد جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما جاء فينورد في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وحل سلتيك في المركز الرابع بدون رصيد.



وفي المجموعة السابعة، واصل مانشستر سيتي الإنجليزي انتصاراته وفاز خارج ملعبه على لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف لهدف، وتعادل النجم الأحمر الصربي بملعبه مع يونغ بويز السويسري بهدفين لمثلهما.



وتصدر السيتي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، تلاه لايبزيغ في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويونغ بويز ثالثا بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن النجم الأحمر صاحب المركز الرابع.



وفي المجموعة الثامنة، حقق برشلونة الإسباني فوزا ثمينا على مضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد، بينما فاز شاختار دونيتسك الأوكراني خارج ملعبه أيضا على أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف لهدفين.



وتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، وجاء بورتو ثانيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن شاختار دونتسيك صاحب المركز الثالث، بينما حل أنتويرب رابعا بدون النقاط.

الأناضول

