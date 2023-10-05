شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يجهز رامى ربيعة ورضا سليم لمباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبى للنادى الاهلى برئاسة أحمد جاب الله برنامج تأهيلى لرامى ربيعة مدافع الفريق للتعافى من الإصابة الأخيرة التى حرمته من التواجد فى قائمة الأهلى لمباراة إنبى حيث عانى من "خُراج" فى القدم.

كما يواصل رضا سليم لاعب الفريق خوض البرنامج التأهيلى للتواجد فى قائمة مباراة الإسماعيلى فرغم إنه شارك فى التدريبات الجماعى للأهلى قبل مباراة انبى إلا ان الجهاز الفنى فضّل عدم الدفع به أمام الإسماعيلى ليكتمل تأهيله بنسبة 100 % قبل العودة للمشاركة فى المباريات الرسمية حيث خرج من حسابات الجهاز الفنى فى أخر مباراتين للفريق أمام سان جورج الأثيوبى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أفريقيا ثم لقاء أنبى أمس للإصابة فى الركبة.

وخاض الاهلى مباراة وحيدة بالدورى وكانت أمام المصرى البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى فى دور الـ "32" لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.