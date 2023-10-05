شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لفيتوريا اليوم للكشف عن قائمة المنتخب لمعسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد ظهر اليوم الخميس، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول مؤتمرًا صحفياً بمقر اتحاد الكرة للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمعسكر أكتوبر في الفترة من 9 إلى 17، والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر .

ومن المقرر أن يكشف فيتوريا خلال المؤتمر عن القائمة النهائية للمنتخب، التي تخوض معسكر أكتوبر ووديتي زامبيا والجزائر، حيث أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن الفريق سيغادر إلى الإمارات يوم 9 أكتوبر لخوض مباراتي زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 ، حيث تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة و مجلس أبو ظبي الرياضي.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد.