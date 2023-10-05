شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يغيب عن مباراة الأهلى والإسماعيلى بسبب الإيقاف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود كهربا، مهاجم النادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى نايل، وذلك تنفيذاً لعقوبة الإيقاف.

فلقد كشف عامر حسين، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، فى تصريحات صحفية بوقت سابق، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى من المشاركة مع فريقه بسبب عقوبة الإيقاف التى صدرت بحقه.

وقال عامر حسين: "لجنة التظلمات، أصدرت قرارًا بإيقاف كهربا 6 مباريات، سيتم تطبيق اللائحة على اللاعب، العقوبة ستطبق على الدورى فقط وهى البطولة التى تم العقاب فيها وفقًا للائحة الموسم الماضى".

وأوضح: "من بداية هذا الموسم سيتم تطبيق عقوبات الدورى وكأس الرابطة مع بعض، بينما عقوبة كهربا، كانت من الموسم الماضى، لذلك ستطبق فى الدورى فقط".

يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه محمود عبد المنعم كهربا 5 مباريات مقبلة فى الدورى بسبب الإيقاف، حيث نفذ العقوبة فى مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى بالجولة الاولى للدورى والتى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

ويغيب كهربا عن الأهلى فى 5 مباريات بالدورى بداية من مواجهة الاسماعيلى، وقرر اتحاد الكرة تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا لاعب الأهلى، بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، فى مسابقة الدورى العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

ويغيب كهربا عن فريقه الأهلى فى المباريات الست الأولى بمسابقة الدورى الجديد بعد الرجوع إلى لائحة المسابقات بالدورى، نظرا لأن العقوبة لم تصل لـ8 مباريات فأكثر، وبالتالى تطبق فى المسابقة التى ارتكب فيها اللاعب الواقعة أو الخطأ، حيث تنص اللائحة على فصل العقوبات فى المسابقات المختلفة طالما كانت العقوبة أقل من 8 مباريات.