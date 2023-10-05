شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يواصل غيابه وفريقه يواصل الخسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غيابه عن فريقه إنتر ميامي للمباراة الخامسة في آخر 6 مباريات، فيما واصل فريقه هزائمه بخسارة أمام مضيفه شيكاغو فاير بنتيجة 4-1، سجل منها شيردان شاكيري لاعب ليفربول السابق هدفين وهدفين لمارين هيل سيلاسي مقابل هدف لجوزيف مارتينيز من ركلة جزاء.

وتجمع عشاق ميسي في المدرجات انتظاراً لرؤيته يلعب أو حتى في المدرجات لكنهم لم يوفقوا لذلك في ملعب بيعت تذاكره بالكامل (61 ألف تذكرة ).

نادي شيكاغو فاير أعلن عن قدرة حاملي التذاكر الموسمية نقل 250 دولاراً من رصيد هذا الموسم لرصيد الموسم المقبل، لكن النادي سيخصم 50 دولاراً من الرصيد في حال غابوا عن مباراة واحدة. وعلق مدرب شيكاغو فاير فرانك كلوباس: «الكثير من الناس هنا جاءوا لرؤية ميسي ومن منا لا يريد رؤيته؟ لكنهم حضروا وشاهدوا أداء مميزاًَ من فريقنا».

في المقابل، علق تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي: «برشلونة افتقد ميسي عندما غاب ومنتخب الأرجنتين افتقده وبالطبع نحن نفتقد أفضل لاعب في العالم».