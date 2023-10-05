شكرا لقرائتكم خبر عن موهوب برشلونة «القياسي» خرج لقضاء الحاجة ولم يعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كانت أمسية تاريخية لنجم برشلونة الإسباني لامين يامال أمام بورتو البرتغالي، فقد حطم الرقم القياسي كأصغر مشارك في التشكيلة الأساسية لمباراة بمسابقة دوري أبطال أوروبا بسن 16 عاماً و83 يوماً والمسجل باسم سيلستين بابايارو في موسم 1994-1995.

بيد أن نجم برشلونة الواعد بعد تقدم فريقه بهدف فيران توريس بالشوط الأول خرج من الملعب في الدقيقة 71 للذهاب إلى الحمام وبقي فريقه حتى الدقيقة 80 بـ10 لاعبين ثم اضطر المدرب تشافي لإشراك لاعب مكانه.

برر تشافي قراره بعد الفوز وقال: «لامين يامال لم يكن بخير، تعرض لوعكة صحية وأخبرني بذلك قبل فترة من خروجه. انتهزت الاستراحة بين الشوطين لأقول له أن يخرج بسرعة للحمام لكن في نهاية المطاف أبلغوني بعدم قدرته على العودة للعب».

وتمكن برشلونة من الصمود والفوز بالمباراة رغم طرد جابي في الوقت القاتل ليبقى متصدراً المجموعة الثامنة بعد انتصارين في جولتين.