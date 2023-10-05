شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو يدفع فلومينيزي للحلم بأول كوبا ليبرتادوريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دفع نجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو فريقه الجديد فلومينيزي للحلم بحصد أول لقب في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وذلك بعد حجز بطاقة في نهائي البطولة التي تعادل مسابقة دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية.

وحقق فلومينيزي الفوز على غريمه المحلي إنترناسيونال 2-1 في الإياب على ملعب ماراكانا الشهير وتم تسجيل الهدفين في بحر 6 دقائق وذلك بعد تعادل الفريقين 2-2 في الذهاب.

وسيعرف مارسيلو وزملاؤه هوية الطرف الآخر في النهائي بعد مباراة الإياب الخميس بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي الأسبوع الماضي.

وافتتح إنترناسيونال التسجيل في الدقيقة الـ9 برأسية من جابرييل ميركادو، ثم عادل فلومينيزي في الدقيقة 81 بهجمة مرتدة بقدم مهاجمه جون كينيدي، ثم أضاف الهداف جيرمان كانو الثاني بعد 6 دقائق ليرفع رصيده لـ12 هدفاً في البطولة.

وعلق مارسيلو، الذي انضم لنادي صباه في فبراير الماضي، بعد المباراة: «الناس في الخارج لا تؤمن بنا لكننا كنا نؤمن بأنفسنا، هذا فريق محاربين».

وكان فلومينيزي خاض نهائي البطولة في 2008 وخسر بركلات الترجيح أمام ليغا دي كيتو الإكوادوري، لكن مارسيلو قد يلهمه الفوز بأول الألقاب في تاريخه.