شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يواصل انطلاقته المثالية في دوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل مانشستر سيتي حامل اللقب انطلاقته المثالية عندما حسم قمة المجموعة السابعة أمام مضيفه وشريكه السابق لايبزيغ الألماني في صالحه 3-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وحقق مانشستر سيتي فوزه الثاني توالياً بفضل تألق مهاجمه البديل الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي سجل الهدف الثاني (84) وصنع الثالث للبلجيكي جيريمي دوكو (90+2) بعدما افتتح فيل فودن التسجيل (25).

وأحرز البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (48).

وعاد مانشستر سيتي إلى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل صفر-1 في كأس الرابطة المحلية الأربعاء الماضي عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 1-2 في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية.

وهي المرة الأولى التي يُهزم فيها سيتي مرتين متتاليتين منذ يناير الماضي.

وكان الفريقان قد التقيا الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، ففرض لايبزيغ التعادل على أرضه 1-1 ذهاباً قبل أن يتلقى هزيمة مذلة بسباعية نظيفة إياباً في مانشستر، بينها خماسية للمهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند حينها.

وكان الفريق الإنجليزي الأعلى كعباً هذه المرّة أيضاً، وتربّع على صدارة ترتيب المجموعة مع ست نقاط أمام شريكه السابق لايبزيغ الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

وفي المجموعة نفسها، تعادل الجريحان النجم الأحمر بلغراد الصربي مع يونغ بويز السويسري بهدفين لكل منهما.