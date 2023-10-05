"أنا عملت إيه؟".. إعلامي يكشف ما حدث بين مدرب الأهلي والشحات بمواجهة إنبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، حقيقةوجود مشادة بين سامي قمصان مدرب النادي الأهليوحسين الشحات لاعب الفريق، خلال مواجهة إنبي، في كأسمصر.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: ما حدث هو أثناءاستبدال الشحات، كان لديه إنذار ويسير بشكل بطيء وسطمطالب من الحكم بسرعة خروجه من أقرب نقطة.

وتابع أمير هشام: "سامي قمصان كان لديه تخوف من تعرضاللاعب للطرد، ليطالبه بسرعة الخروج، ليرد اللاعب أنا عملتإيه؟ قبل أن يتدخل خالد بيبو مدير الكرة وأنهى الأمر بشكلسريع وانتهت الأزمة".

وكان النادي الأهلي حقق الفوز على إنبي أمس بثلاثة أهدافدون رد، وتأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، فيانتظار الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.