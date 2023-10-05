اخبار الرياضه

الموعد والقناة الناقلة.. افتتاح الجولة الثالثة للدوري المصري بمباراتين

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة من بطولة الممتاز، بمواجهتين، حيث يلتقي فريق زد نظيره بلدية المحلة، وسموحة في مواجهة المقاولون العرب.

ينشر موقع "الخليج 365" موعد والقناة الناقلة لموجتين اليوم الخميس في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

زد يواجه بلدية المحلة

يلتقي الفريق الأول لنادي زد، نظيره بلدية المحلة اليوم الخميس في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.

وتقرر أن تنقل مباراة زد وبلدية المحلة، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورتس الاولى.

سموحة والمقاولون العرب:

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق سموحة نظيره المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم، على استاد الإسكندرية.

وتنقل مباراة سموحة والمقاولون في العرب في السابعة مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا