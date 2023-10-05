الموعد والقناة الناقلة.. افتتاح الجولة الثالثة للدوري المصري بمباراتين



محمد اسماعيل - القاهرة - تفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهتين، حيث يلتقي فريق زد نظيره بلدية المحلة، وسموحة في مواجهة المقاولون العرب.

ينشر موقع "الخليج 365" موعد والقناة الناقلة لموجتين اليوم الخميس في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

زد يواجه بلدية المحلة

يلتقي الفريق الأول لنادي زد، نظيره بلدية المحلة اليوم الخميس في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي.

وتقرر أن تنقل مباراة زد وبلدية المحلة، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورتس الاولى.

سموحة والمقاولون العرب:

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق سموحة نظيره المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم، على استاد الإسكندرية.

وتنقل مباراة سموحة والمقاولون في العرب في السابعة مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس الثانية.