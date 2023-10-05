"مافيش أهلي".. ميدو يكشف تطورات جديدة في ملف أحمد فتوح



محمد اسماعيل - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، إن الأهلي لا يفاوض أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر كما يتردد.

وأوضح ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن أحمد فتوح لم يدخل بعد في الفترة القانونية ليوقع لفريق آخر وبالتالي أي مفاوضات لضمه مع أي فريق تعرض هذا الفريق للعقوبات مثلما حدث مع تشيلسي الإنجليزي.

وأشار إلى أن فتوح وافق على تجديد عقده مع الزمالك وسيتم تسوية مستحقاته المتأخرة، وبعدها يتم توقيع العقود الجديدة في أقرب وقت.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بشكل قانوني.