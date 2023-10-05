شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات جاهز للظهور مع الأهلى أمام الإسماعيلى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى جاهز للظهور للمرة الأولى فى مباريات الدورى المصرى هذا الموسم بداية من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة بعد انتهاء الإيقاف.

ونفذ حسين الشحات عقوبة الإيقاف فى مباراتين هى مباراة الأهلى والمصرى فى آخر مباريات الدورى الموسم الماضى والتى انتهت بالتعادل السلبى، وغاب ايضاً عن مباراة الأهلى والمصرى فى الجولة الأولى لدورى هذا الموسم والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد.

وقررت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضى فى مباراة بيراميدز طبقاً لقائمة العقوبات.

وكان الشحات قد دخل فى مشادة مع محمد الشيبى لاعب بيراميدز قبل أن يعتدى عليه عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

وحرص حسين الشحات على الذهاب إلى محمد الشيبى عقب المباراة للاعتذار له ومصافحته فى حضور هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز.