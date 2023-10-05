شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يصطحب 28 لاعبا لرحلة الإمارات لمواجهة زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على اصطحاب 28 لاعبا لرحلة الإمارات لمواجهة منتخبى زامبيا والجزائر وديا يومى 12 و16 أكتوبر الجارى، ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم 2026.

ويعقد روى فيتوريا، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، بمقر اتحاد الكرة لإعلان قائمة منتخب مصر لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين والحديث عن تفاصيل المعسكر.

وقال محمد غرابة، مدير منتخب مصر، إنه تقرر سفر الفريق بقيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى إلى الإمارات يوم 9 أكتوبر من الشهر المقبل استعدادًا لمواجهة منتخبى زامبيا والجزائر ودياً.

وتحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبى المعسكر التدريبى للمنتخب المصرى لكرة القدم، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصرى ومجلس أبو ظبى الرياضى.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، طرح تذاكر مباراتي منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد.