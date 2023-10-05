شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. على معلول يصل للهدف الـ50 مع الأهلى فى كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح التونسى على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، في الوصول للهدف الـ50 بقميص الأهلى بعد إحرازه هدف الأحمر الأول في شباك إنبى، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر.

هدف على معلول في شباك إنبى هو الثانى له في بطولة كأس مصر، حيث سجل هدفا واحدا فقط في البطولة من قبل وكان في شباك المصرى هذا الموسم في دور ربع نهائي الكأس.

وجاءت أهداف على معلول الـ50 بقميص الأهلى كالتالى..

35 هدفا في الدوري المصري

10 أهداف في دوري أبطال إفريقيا

هدفان في كأس مصر

هدف واحد في السوبر المصري

هدف واحد في كأس العالم للأندية

هدف واحد في البطولة العربية

ولعب على معلول 261 مباراة بقميص النادى الأهلى، نجح فى تسجيل 50 هدفا وصناعة 75 هدفا لزملائه، وحصل على 22 إنذارا ولم يتعرض للطرد.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس، الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأحد المقبل في بطولة الدوري الممتاز "دوري نايل" ، والتي يرغب الأحمر في الفوز بنتيجتها من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري التي يحمل لقبها واستهلها الأحمر الموسم الجاري بفوز كبير على المصري برباعية نظيفة.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر وبدأ التركيز في مباراة الإسماعيلي التى ستكون الأخيرة قبل التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي الجزائر وزامبيا الوديتين بالإمارات، ويرغب كولر في الفوز على الإسماعيلي قبل التوقف الدولي خاصة وأن الفريق سيعود بعد التوقف على بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا.