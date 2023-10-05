شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد خدمات 8 لاعبين أمام المقاولون اليوم فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، خدمات 8 لاعبين فى مواجهة فريقه مع المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دورى نايل 2023 /2024.

ويغيب عن سموحة كل من حسين فيصل والبنينى دوكو دودو، والحارس حسن تيمور، ومحمد مصطفى ميدو، والنيجيرى إيمانويل إيهيزو، ومحمد سعيد مكرونة، بالإضافة إلى بركات حجاج، جونيور أجايى للإصابة.

واختار أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعبا فى قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد

ويتسلح أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بجاهزية هدافه حسام حسن بعد المشاركة فى جزء من مباراة بلدية المحلة، بجانب الروح المعنوية العالية بعدما صرفت الإدارة مكافآت الفوز من أجل مواصلة النتائج الرائعة وحصد النقاط الثلاثة، وحذر من التراخى وإهدار الفرص أمام المنافسين، مهددا بفرض خصومات على اللاعبين المتهاونين.

يحتل فريق سموحة المركز الثالث فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط. حيث فاز الفريق فى مباراة وتعادل فى أخرى ولم يتذوق طعم الخسارة، سجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.