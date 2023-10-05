شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لرباعى حراسة مرمى الزمالك ومران إضافى لـ5 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى رباعى حراسة مرمى الزمالك محمد عواد ومحمد صبحى وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء فقرة تدريبات قوية على هامش المران، الذى أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة البنك الأهلى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز .

وقام الحراس بأداء بعض الجوانب الفنية الخاصة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس .

وحرص عبد المنصف على منح الحراس تعليمات متواصلة أثناء أداء الفقرة التدريبية وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل جدية وقوة.

فيما عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وشرح أوسوريو للاعبين العديد من الأمور الخططية والمواقف التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق فقرة خططية ثم تقسيمة فنية قوية تم خلالها مشاركة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم لثلاث فرق .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

كما خاض الخماسي حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر وناصر منسي وسامسون أكينيولا، تدريبات إضافية على هامش المران وأدى الخماسي مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، بعد الانتهاء من المران الرئيسي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعبين وينفذ على مراحل لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمباريات، وقام أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة الخاصة بهولاء اللاعبين.