شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور فى قائمة منتخب مصر فى وديتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على ضم إمام عاشور لاعب وسط النادى الأهلى إلى قائمة الفراعنة، استعدادًا لمباراتى زامبيا والجزائر المقرر إقامتهما 12 و16 أكتوبر الجارى.

كان إمام قد خرج من قائمة منتخب مصر فى معسكر يونيو وسبتمبر بسبب الإصابة التى لحقت به، قبل أن يعود اللاعب للتألق مع الأهلى مؤخراً.

يعقد، ظهر اليوم الخميس، البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول مؤتمرًا صحفياً بمقر اتحاد الكرة للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمعسكر أكتوبر فى الفترة من 9 إلى 17، والذى يتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول للتوجه إلى الإمارات، حيث يخوض المنتخب مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين باستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا 12 أكتوبر، والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تقام فى كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.