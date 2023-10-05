شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول المحترفين فى القسم الثانى بعد جولتين.. الاتصالات وبتروجت بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقاسم فريقا المصرية للاتصالات وبتروجت صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين بعد مرور جولتين على انطلاق البطولة، بالعلامة الكاملة بـ6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى أول مباراتين.

ويقبع فى ذيل الترتيب 3 أندية لم تحصد أى نقاط حتى الآن، وهى مصر المقاصة والنصر للتعدين وجمهورية شبين، بعد الهزيمة فى أول جولتين، فيما حقق فريقا أسوان وأبو قير للأسمدة الفوز الأول لهما فى دورى المحترفين.

ترتيب جدول دورى المحترفين

1 الاتصالات 6 نقاط

2 بتروجت 6 نقاط

3 لافيينا 4 نقاط

4 بروكسى 4 نقاط

5 وادى دجلة 4 نقاط

6 حرس الحدود 4 نقاط

7 غزل المحلة 4 نقاط

8 السكة الحديد 4 نقاط

9 بترول أسيوط 3 نقاط

10 طنطا 3 نقاط

11 أسوان 3 نقاط

12 أبو قير للأسمدة 3 نقاط

13 مكادى "نقطتين"

14 القناة "نقطة وحيدة"

15 راية "نقطة وحيدة"

16 دكرنس "نقطة وحيدة"

17 النجوم "نقطة وحيدة"

18 مصر المقاصة "بدون نقاط"

19 النصر للتعدين "بدون نقاط"

20 جمهورية شبين "بدون نقاط"

وشهدت الجولة الثانية انتهاء 7 مباريات بنتيجة الفوز بينما سيطر التعادل على مجريات 7 مواجهات، حيث حقق لافيينا الفوز على النصر للتعدين، والاتصالات على جمهورية شبين، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وبتروجت على القناة، السكة الحديد على مصر المقاصة، وبروكسى على بترول أسيوط، وأسوان على النجوم، بينما تعادل كل من راية مع وادى دجلة، ومكادى مع دكرنس، وغزل المحلة مع حرس الحدود.

ونجح فريقا المصرية للاتصالات وبتروجت فى حصد العلامة الكاملة بانتصارين برصيد 6 نقاط، حيث واصل الاتصالات بقيادة جمعة مشهور فى تحقيق الفوز على جمهورية شبين برباعية، بينما عاد بتروجت بقيادة سيد عيد بانتصار مهم على القناة من ملعبه ليتربعا على صدارة ترتيب دورى المحترفين.

شهدت مباريات الجولة الثانية أهدافا فى كل المباريات والوصول لـ25 هدفا، يتقدمهم عبد الرحمن فؤاد لاعب المصرية للاتصالات الذى وقع على أول هاتريك فى المسابقة بعدما أمطر شباك شبين بثلاثة أهداف، فى المباراة التى شهدت فوز الاتصالات برباعية، فيما شهدت مباراة السكة الحديد والمقاصة هدفا واحدا كأقل المباريات تسجيلا.