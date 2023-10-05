شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو | يفعلها هالاند.. ما جدوى لاصق الفم أثناء النوم؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث عدد من المشاهير، مؤخراً، من بينهم مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند والمذيعة التليفزيونية جوليا برادبري، عن مدى فاعلية إغلاق الفم أثناء النوم، بواسطة شريط لاصق؛ بهدف حل بعض المشكلات الصحية الشائعة، بدءاً من رائحة الفم الكريهة وحتى الشخير.

وقال هالاند حينها، إنه ينام وفمه مغلق بشريط لاصق لزيادة التنفس من خلال فتحتي الأنف؛ وذلك كجزء من نظام ليلي مكثّف يهدف إلى المحافظة على مستواه الرياضي المميز مع فريقه.

وعقب ذلك توالت العديد من مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اجتذبت ملايين المشاهدات، حول فوائد شريط الفم لتحسين النوم، والذي يتضمن إما لصق الشريط عمودياً (عبر الشفاه) أو قطرياً عبر الفم (على شكل الصليب).