شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد أباً بسن الـ19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نجم مانشستر يونايتد الأرجنتيني اليخاندرو جارناتشو (19 عاماً) بقدوم مولوده الأول، الذي سماه «إينزو جارناتشو جارسيا» تيمناً باسم زميله في المنتخب إينزو فيرنانديز لاعب تشيلسي، الأربعاء. ونشر جارناتشو صورة مع شريكة حياته إيفا جارسيا والصغير، وتلقى التهاني من زملائه ومنهم التونسي حنيبعل مجبري الذي كتب: «تهانينا بابا»، ولاعب الوسط المغربي سفيان إمرابط الذي علق بإيموجي تصيفق وكتب: «مشروع جرانيتو»، وسيرجيو ريجيلون الذي كتب: «تهانينا» فيما علق إينزو: «تهانينا شباب».