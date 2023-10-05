شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حسين يعود إلى القوة الجوية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي، توصلها إلى اتفاق مع لاعب المنتخب العراقي الأول أيمن حسين من أجل العودة مجدداً لفريقها الكروي الأول لغرض تمثيله في الموسم المقبل.

يذكر أن اللاعب أيمن حسين، قام قبل يومين بفسخ عقده بالتراضي مع إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية الرياضي في منشور له على موقع النادي في «فيسبوك»: «أيمن حسين.. غادرنا متوجاً بالدوري والكأس ولقب الهداف.. عاد لبيته لكتابة قصة نجاح أخرى».

وأضاف: «أيمن حسين.. طار وطار وعاد للديار».

ويتوقع أن يوقع العقد الرسمي بين الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي واللاعب أيمن حسين مساء الخميس، في مقر النادي في العاصمة بغداد، بعد أن تم توقيع عقد إلكتروني بين الطرفين بسبب وجود اللاعب أيمن حسين في المغرب.

ويفترض أن يقوم الاتحاد العراقي لكرة القدم الخميس، بإنهاء الانتقالات الصيفية بشكل رسمي.

ولم تكن تجربة اللاعب أيمن حسين مع فريق الرجاء البيضاوي ناجحة، لأن مدرب الرجاء البيضاوي لم يقم بإشراكه سوى في مباريات قليلة، لذلك لم يفلح في تسجيل أي هدف في الدوري المغربي، على الرغم من أنه كان هدافاً للدوري العراقي، وكذلك هدافاً لخليجي 25 في البصرة، فضلاً عن تسجيله للأهداف في أغلب مباريات المنتخب العراقي الأخيرة.

الجدير بالإشارة إلى أن اللاعب أيمن حسين سبق له أن مثل فرق دهوك، النفط، الشرطة، القوة الجوية، وهو من اكتشافات المدرب السوري فجر إبراهيم الذي قرر ضمه إلى فريق دهوك قبل أكثر من 8 أعوام عندما كان يلعب مع أحد فرق الشمال المغمورة، ثم بعد ذلك ضمه المدرب يحيى علوان إلى منتخب العراق الأولمبي لتفتح له الأبواب على مصراعيها، حيث خاض محطات احترافية عدة بدأت مع الصفاقسي التونسي وأم صلال والمرخية القطريان، والجزيرة الإماراتي وأخيراً الرجاء البيضاوي المغربي.

من جانب آخر قامت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية بالتعاقد مع اثنين من اللاعبين الشباب لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في الموسم المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للنادي في بيان: «قبل غلق سوق الانتقالات.. نواصل تدعيم الصفوف لمستقبل واعد.. بطلب من مدرب فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم (أيوب أوديشو).. إدارة القوة الجوية تتعاقد مع اللاعبين الشابين: رضا عادل وحسن عماد».