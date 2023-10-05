شكرا لقرائتكم خبر عن صفوان عبد الغني مدرباً للصناعة العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

سمت الهيئة الإدارية لنادي الصناعة الرياضي العراقي، صفوان عبد الغني مدرباً لفريقها الكروي الأول الذي سيلعب في دوري الدرجة الأولى العراقي للموسم المقبل.

وذكرت مصادر مقربة من المدرب صفوان عبد الغني، أن «إدارة نادي الصناعة قررت تسمية صفوان عبد الغني، لاعب منتخب العراق الأول السابق مدرباً لفريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب السابق قصي منير، الذي هبط الفريق تحت إشرافه من الدوري العراقي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى».

ومن المؤمل أن يباشر عبد الغني، مهمته التدريبية الجديدة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، لكي يقوم بإعداد الفريق إلى منافسات الموسم الجديد.

وستكون هذه المهمة هي الأولى للمدرب صفوان عبد الغني في تدريب أحد الفرق البغدادية، بعد أن عرف في السنوات السابقة بالعمل محللاً كروياً في الكثير من القنوات الفضائية العراقية.

وتسعى إدارة الصناعة إلى إعادة فريقها الكروي الأول إلى مصاف دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل، حيث يعد فريق الصناعة من أهم فرق العاصمة بغداد، وسبق له أن رفد المنتخبات العراقية بالعديد من اللاعبين المهمين أمثال ضرغام الحيدري، كريم صدام، قاسم محمد «أبو حمرة»، نعيم صدام، رحيم صدام، شاكر محمود، عباس عبيد، قصي منير، هشام علي وغيرهم.

وتعرض الفريق في السنوات الأخيرة إلى تراجع في مستواه، حيث يتأهل إلى الدوري الممتاز ثم يعود بعد موسمين إلى الوجود في دوري الدرجة الأولى.