شكرا لقرائتكم خبر عن إيزاك أسطورة مثل شيرر في نيوكاسل.. ومبابي يمنح قميصه لابن تريبييه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

احتاج نجم نيوكاسل السويدي ألكسندر إيزاك (24 عاماً) إلى ضمادة على رأسه بعد نزف في مباراة الفوز على باريس سان جيرمان 4-1، ثم نهض لمواصلة اللعب، ما دفع المشجعين إلى تشبيهه بالأسطورة الإنجليزي ألن شيرر الذي لعب بضمادة رأس في مباراة أمام أستون فيلا في 2003.

ومن التعليقات: «إيزاك يعيد ذبذبات شيرر»، و«إيزاك حصل على لوك شيرر في أيام عزه، انتهى الأمر رسمياً لباريس سان جيرمان»، و«ليس أول مهاجم يحصل على ضمادة رأس، شيريرسكي».

وتصدّر الفرنسي كيليان مبابي مشهد الحزن للاعبي سان جيرمان، وكتبت عنه الصحافة البريطانية: «مبابي ارتدى قفازات في التمرينات بمدينة نيوكاسل بسبب البرد، لكن يبدو أنه لم يخلعها بعد صافرة البداية، إذ لم ينجح في كسر جدار نيوكاسل المكون من دان بيرن والكابتن جمال لاسيل وفابيان شار وكيران تريبييه، فيما تمكن المدافعان بيرن، موظف متجر «Asda» السابق، من تسجيل الهدف الثاني وشار من تسجيل الهدف الرابع.

واحتفل بيرن بالفوز الثمين برقصة مع المحللين جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، وميكا ريتشاردز، مدافع مانشستر سيتي السابق.

من جهته، كشف شين لونجشتاف لاعب نيوكاسل عن طلبه قميص مبابي بعد المباراة، لكن النجم الفرنسي أخبره أنه من نصيب جيكوب ابن تريبييه الذي حضر المباراة لمشاهدة أيقونته.

وقال لونجشتاف خريج الأكاديمية الذي سجل الهدف الثالث لنيوكاسل: «كنت أريد قميص مبابي لشقيقي الصغير لكنه أخبرني أنه وعد ابن تريبييه به».