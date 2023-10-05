شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الخليجي يبارك للمغرب على استضافة مونديال 2030 ويدعم ملف السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتهنئة للمغرب بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، متمنياً لها التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث العالمي.

كما أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم على دعم الاتحاد الخليجي لكرة القدم للمملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034،بعد ان أعربت عن رغبتها بالتقدم بملف التنظيم.

وقال: نحن على ثقة بأن الملف السعودي سيكون قادر على تلبية كافة متطلبات الاستضافة، وسنقف مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وداعمين لهم.