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الامارات | كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر السعودي بتصرف غريب

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جوني جبور-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرد على الادعاءات التي لحقت به، وربطت انضمامه إلى فريقه الحالي النصر السعودي من اجل المال، بعدما فضل "الدون" التبرع بمكافأة الفوز بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية" التي أسدل الستار عنها أغسطس الماضي، وتوج بها النصر بالفوز على الهلال السعودي بنتيجة (2-1).

وقال الإعلامي الرياضي سعود الصرامي خلال مشاركته في برنامج الديوانية على قناة الأولى، إن: "رونالدو أخطر إدارة النصر بعد تحويل مكافئة البطولة لحسابه، مفضلاً التبرع بها للناس أو بما يخدم مصلحة النادي"، مشيراً في الوقت ذاته مدى ارتباط كريستيانو بمؤسسة النادي.
ويذكر أن رونالدو كان صاحب هدفي النصر في المباراة أمام الهلال في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعدما سجل "الدون" الهدف الأول في الدقيقة 74، وأضاف الهدف الثاني والفوز في الأشواط الإضافية عند الدقيقة 98، فيما جاء الهدف الوحيد لـ "الزعيم" في الدقيقة 51 عن طريق البرازيلي ميشايل ديلغادو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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