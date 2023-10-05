مواعيد مباريات اليوم.. الدوري السعودي وليفربول في اليوروباليج



محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس 5 أكتوبر انطلاق الأسبوع التاسع في الدوري السعودي للمحترفين "روشن" ومباراة قوية لليفربول في الجولة الثانية بالدوري الأوروبي "اليوروباليج".

نستعرض مباريات اليوم في الدوري السعودي:

ضمك – الحزم: الساعة 3:00 عصرًا، على قناة SSC Sport

الرياض – الشباب: الساعة 6:00 عصرًا، على قناة SSC Sport

التعاون – الطائي الساعة 6:00 عصرًا، على قناة SSC Sport

الاتفاق – الفتح: الساعة 9:00 عصرًا، على قناة SSC Sport

نرصد مواعيد مباريات الدوري الأوروبي:

فرايبورج – وست هام يونايتد: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 2

باكا توبولا – أوليمبياكوس: الساعة 7:45 مساءًا

مارسيليا – برايتون: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 1

ايك اثينا – أياكس أمستردام: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 4

ريال بيتيس – سبارتا براج: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 3

أريس ليماسول – جلاسكو رينجرز: الساعة 7:45 مساءًا

سبورتنج لشبونة – أتالانتا: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 5

راكوف تشانستوخافا – شتورم جراتس: الساعة 7:45 مساءًا

ليفربول – سان جيلواز: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 1

تولوز – لاسك لينز: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 4

فياريال – رين: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 3

مكابي حيفا – باناثينايكوس: الساعة 10:00 مساءًا

روما – سيرفيت جنيف: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 2

سلافيا براج – شيريف تيراسبول: الساعة 10:00 مساءًا

هاكين – كاراباج اجدام: الساعة 10:00 مساءًا

مولده – باير ليفركوزن: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 5