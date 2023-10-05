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مواعيد مباريات اليوم.. الدوري السعودي وليفربول في اليوروباليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس 5 أكتوبر انطلاق الأسبوع التاسع في الدوري السعودي للمحترفين "روشن" ومباراة قوية لليفربول في الجولة الثانية بالدوري الأوروبي "اليوروباليج".
نستعرض مباريات اليوم في الدوري السعودي:
ضمك – الحزم: الساعة 3:00 عصرًا، على قناة SSC Sport
الرياض – الشباب: الساعة 6:00 عصرًا، على قناة SSC Sport
التعاون – الطائي الساعة 6:00 عصرًا، على قناة SSC Sport
الاتفاق – الفتح: الساعة 9:00 عصرًا، على قناة SSC Sport
نرصد مواعيد مباريات الدوري الأوروبي:
فرايبورج – وست هام يونايتد: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 2
باكا توبولا – أوليمبياكوس: الساعة 7:45 مساءًا
مارسيليا – برايتون: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 1
ايك اثينا – أياكس أمستردام: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 4
ريال بيتيس – سبارتا براج: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 3
أريس ليماسول – جلاسكو رينجرز: الساعة 7:45 مساءًا
سبورتنج لشبونة – أتالانتا: الساعة 7:45 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 5
راكوف تشانستوخافا – شتورم جراتس: الساعة 7:45 مساءًا
– سان جيلواز: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 1
تولوز – لاسك لينز: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 4
فياريال – رين: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 3
مكابي حيفا – باناثينايكوس: الساعة 10:00 مساءًا
روما – سيرفيت جنيف: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 2
سلافيا براج – شيريف تيراسبول: الساعة 10:00 مساءًا
هاكين – كاراباج اجدام: الساعة 10:00 مساءًا
مولده – باير ليفركوزن: الساعة 10:00 مساءًا، على قناة بي إن سبورت 5

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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