أوسوريو يخفف الحمل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، حصة تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بالنزول بالحمل البدني بشكل تدريجي وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين ،في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام البنك الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل.

و أدى لاعبو الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو عن طريق الكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال و أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وفي القابل خاض أحمد عبد الرحيم "ايشو" و محمد صلاح ثنائي الفريق، تدريبات تأهيلية و استشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، وذلك بعد مشاركتهم مع فريق الشباب مواليد 2003 بالأمس أمام فاركو في الجولة السادسة لمسابقة دوري الجمهورية والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

و أدى "ايشو" و محمد صلاح بعض التدريبات التأهيلية و الاستشفائية داخل ملعب عبداللطيف أبورجيلة و بعدها استكمل الثنائي التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم ولم يشاركان في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أوسوريو منعا لتعرضهما للارهاق.