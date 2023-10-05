نجم الزمالك السابق: ما يفعله أوسوريو غير منطقي وعليه التعديل سريعا



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك أمور إيجابية في انتخابات النادي حاليا، في ظل الدعم الكبير من المرشحين ورغبتهم في حل بعض الأزمات، وإظهار حبهم وعشقهم لنادي الزمالك، بالإضافة لوجود التفاف ودعم جماهيري كبير ظهر بشكل واضح خلال لقاء أرتا سولار الجيبوتي.

وقال نصار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "اللجنة الثلاثية بقيادة عماد البناني أكدوا عدم تدخلهم في أمور تخص التعاقدات بنادي الزمالك، ورغم ذلك اتمنى حسم ملف تجديد عقد أحمد فتوح".

وأضاف: "هناك تحسن في مستوى اللاعبين ظهر خلال لقاء أرتا سولار، لكن ما زال أوسوريو يتدخل في بعض الأمور بشكل خاطئ فنيًا، يقوم بعمل بعض الأشياء الغير مفهومة، طالبت بتدخل الجهاز المعاون والحديث معه بشكل دائم لأنه يفعل أمور بعيدة عن المنطق".

وواصل: "هناك أمور غير مفهومة من أوسوريو، ولاعبين تتألق مثل سيد نيمار والجزيري ثم يجدوا أنفسهم أما على دكة البدلاء أو خارج قوائم المباريات، ولابد أن يعدل أوسوريو من قراراته الفنية سريعا".