"سبب رحيل إمام وكهربا".. أحمد سليمان يوجه رسالة قوية لوكيل فتوح



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، عن مصير أحمد فتوح لاعب الفريق وإمكانية تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وقال أحمد سليمان خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ten”: أحمد فتوح مستمر مع نادي الزمالك، وسوف يتم تجديد عقده دون الإفصاح عن الطريقة، ولن يكون ورقة انتخابية بل هو لاعب مهم في الفريق.

أضاف "سليمان": أحمد يحيى وكيل أحمد فتوح عليه علامات استفهام كبير داخل نادي الزمالك، خاصة وأنه تسبب في رحيل مؤمن زكريا من قبل وانتقاله إلى النادي الأهلي، وفعل نفس الأمر مع محمود كهربا وإمام عاشور، وتسبب في رحيل مصطفى محمد ومصطفى فتحي للخارج.

أوضح: "الخطأ لم يكن من الوكيل الخطأ كان من مجلس الإدارة السابق، الذي كان يحسب عليه بعض الوكلاء، ويتعامل معهم".

جدير بالذكر أن أحمد فتوح ينتهي عقده مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال شهر يناير المقبل بشكل قانوني.