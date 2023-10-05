تدريبات إضافية لخماسي الزمالك.. وجلسة خاصة من أوسوريو قبل مواجهة البنك

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض خماسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسام عبد المجيد و محمد طارق و حاتم سكر و ناصر منسي و سامسون أكينيولا، تدريبات إضافية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وأدى الخماسي مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق، بعد الانتهاء من المران الرئيسي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الموضوع للاعبين وينفذ على مراحل لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمباريات .

و قام أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة الخاصة بهؤلاء اللاعبين.

وفي المقابل، عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وشرح العديد من الأمور الخططية و المواقف التكتيكية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

عقب ذلك خاض لاعبو الفريق فقرة خططية ثم تقسيمة فنية قوية تم خلالها مشاركة جميع اللاعبين من خلال تقسيمهم لثلاث فرق .